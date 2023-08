“Scomparsi” l’abete e la targa dedicati a Stefano Cucchi

“Ci siamo attivati per verificare quanto accaduto ed eventuali responsabilità rispetto alla scomparsa dell’abete e della targa in memoria di Stefano Cucchi. Verranno rimessi al più presto nell’aiuola di via Lepanto, davanti al Tribunale di Roma. Un luogo simbolico scelto non solo per non dimenticare quella vicenda, ma anche come monito per la giustizia. Da parte di Roma Capitale c’è la massima disponibilità a collaborare da subito con la famiglia affinché venga tutto ripristinato, magari con una cerimonia in occasione dell’anniversario della morte di Stefano, ad ottobre”.

È quanto dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

(18 agosto 2023)

