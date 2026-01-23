Gaiaitalia.com Notizie Roma

IL COMMENTO

Funerali, stelline, stellette e stelasse…

Insopportabile racconti ad uso TG della passerella delle vacuità ai funerali del grande Valentino Garavani [.....]

NON FATE L'ONDA

Lollobrigida: di acqua si può morire. Certo, come la boria ti gonfia (e tu esplodi)…

Certamente voleva fare un battutone e sdrammatizzare, è giusto lasciargli il centro della scena. Bisogna essere magnanimi [.....]
Roma, le rubano il cellulare mentre parla via auricolari

Rintracciati i due ladri grazie alla localizzazione GPS arrestati per estorsione aggravata [.....]

Lazio: Mattia (Pd), ok a governance in Piano Regionale Turismo 2025-2027

Reintrodotta norma su DMO regionale e territoriali [......]
Contrasto all’abusivismo nel settore ricettivo di Roma: sigilli per un B&B a due passi dal Vaticano

I sigilli della Polizia di Stato resteranno affissi alla struttura per i prossimi 10 giorni [.....]

Allerta meteo per il 14 febbraio su Roma. Firmata ordinanza del Sindaco

Per emergenze chiamare il Numero Unico 112 o la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854 [.....]

Scomparsa Susanna Crostella: Bonafoni (PD), “Cordoglio per una protagonista delle battaglie per la scuola pubblica”

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Susanna Crostella, una donna che ha dedicato passione, intelligenza e impegno alla difesa della scuola pubblica...

Gualtieri apre le danze elettorali

E assolda un guru della raccolta fondi a scopi elettorali [.....]
Cinquantuno anni fa a Guam, Daisaku Ikeda fondava la SGI per la pace e l’educazione

La Fondazione avvenne il 26 gennaio 1975 [.....]
Nettuno. Si accinge alla riscossione di “debiti da motore” sotto la regia del fratello in carcere

Eseguite due custodie cautelari dalla Polizia. L'accusa è di estorsione [......]

A Civitavecchia due giovani arrestati per droga, armi e munizioni

I due giovani, un ventenne ed un ventiduenne già noti alle Forze dell’ordine come pusher di zona, sono stati arrestati [.....]

“Relazioni Inseparabili”, a Festival dell’Ecologia Integrale a Trevignano Romano

Appuntamento dal 5 al 7 settembre [.....]

West Nile, tre vittime e 16 nuovi casi nel Lazio. In tutta Italia sono 44

Tutte le vittime, molto anziane, presentavano quadri clinici già compromessi [.....]
Melluso SS24
Gaynet: aggressione omofoba all’arbitro Paskal Kaiser, serve salto di qualità del calcio europeo

L'aggressione si aggiunge alle minacce di morte minacce ricevute da un atleta olimpico in gara a Milano Cortina [.....]

Contro le nuove trivellazioni

Riproporre le estrazioni di idrocarburi è solo un danno a 360° [.....]

Antonio Tajani assicura: “Putin non ci attaccherà”. Gliel’ha detto Salvini o c’è altro che gli Italiani dovrebbero sapere?

Lui è sempre il ministro degli Esteri del "Ho parlato con Iran e Israele e gli ho detto si smetterla" [....]

Antonio Tajani lancia lo Ius Blablabla

Politichina estiva insulsa atta a tenere impegnati gli schiacciabottoni preda della noia [.....]

Isola Farnese. Montata la scala pedonale di accesso al Borgo

Segnalini-Torquati, al lavoro sulla strada alternativa per i mezzi di soccorso e sulla messa in sicurezza del costone privato [....]
Assessora Pratelli, “Cordoglio per la scomparsa di Alessandro, studente romano”

Lo studente dell'istituto tecnico agrario Garibaldi, avvenuta oggi per cause naturali [.....]
Comune di Roma. Il 7 scuole aperte, sta circolando una falsa ordinanza

Nessuna ordinanza di chiusura è stata diffusa. Falsa quella in circolazione [.....]
Fontana di Trevi a pagamento: due euro a cranio dal primo febbraio e dalle 9 alle 22

Lo ha annunciato il Sindaco Gualtieri.... Scurdatille proprio [....]
Off/Off Theatre presenta “Vita da bionda”, da giovedì 12 a domenica 15 febbraio

Gaiaitalia.com Notizie Roma -
Essere bionda e bella, può non solo attirare attenzioni non richieste, ma soprattutto fare i conti con pregiudizi e stereotipi [.....]
Al Teatro India, “Pinocchio. Che cos’è una persona?” dal 17 febbraio

Gaiaitalia.com Notizie Roma -
Il debutto romano dello spettacolo sarà preceduto, martedì 17 febbraio (ore 18.30), dall’anteprima nazionale del documentario di Rai Cultura dedicato al progetto, Davide Iodice. Pinocchio e gli altri [.....]