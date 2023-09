Roma. In corso dalle prime ore dell’alba un servizio interforze antidegrado, volto al ripristino della legalità, nel quartiere Tor Bella Monaca

È in corso da questa mattina un'importante attività di controllo interforze nel quartiere Tor Bella Monaca, così come deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Sono impiegati circa 300 uomini tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco per ripristinare la legalità nella zona e svolgere un’azione antidegrado. Concorrono nei servizi l’Acea, l’Ama e il Servizio Giardini del Comune di Roma.