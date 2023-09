Ferisce con le forbici tre persone. Una è grave

Un 36enne di origine somala ha aggredito, apparentemente senza motivo, tre persone a Roma in zona San Lorenzo, attaccandole con una bottiglia rotta e un paio di forbici. Tre sono i feriti uno dei quali, colpito al collo e alla testa, è ricoverato in gravi condizioni all’Umberto I. Ferite lievi per altri due.

I fatti la notte scorsa in via Volsci, nel quartiere San Lorenzo. Prontamente intervenuti sul posto i poliziotti delle Volanti che, mentre la Sala operativa diramava la nota di ricerca del responsabile descritto come un ragazzo con una felpa rossa, soccorrevano il 35enne che perdeva copiosamente sangue dalla testa. L’aggressore è stato rintracciato e arrestato nei pressi del sottopassaggio che collega via Marsala con via Giolitti, in zona Termini. E’ ora rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.

(26 settembre 20203)

